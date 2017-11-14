Стэнфорд, США, 14 ноября, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Учёные из США разработали ткань, способную одновременно рассеивать и удерживать тепло. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Цитата из к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания Замёрз

Учёные из Стэнфордского университета создали материал, состоящий из двух сторон. Одна из них предназначена для охлаждения, другая — для удержания тепла.

Основой для материала стал нанопористый полиэтилен с диаметром пор от 50 до 1000 нанометров. Особенностью ткани стало то, что одна её сторона рассеивает тепло, а другая — его удерживает.

Поэтому в зависимости от того, какая сторона ткани располагается ближе к коже, материал будет согревать или охлаждать человека.

По словам учёных, благодаря своей разработке они смогут добиться увеличения зоны теплового комфорта на 6,5 градуса Цельсия. Это означает, что вырастет диапазон температур, в котором человек не будет мерзнуть или потеть.

В перспективе планируется добиться увеличения этого показателя до 14,7 градуса Цельсия.