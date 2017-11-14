Москва, 14 ноября, 2017, 10:02 — ИА Регнум. По итогам 3-х кварталов 2017 года, 427,5 тыс. жителей России стали обладателями новых кроссоверов и внедорожников, сводные экспертные данные опубликовало 13 ноября аналитическое агентство «Автостат».

Renault Duster

Лидирующую позицию рейтинга в натуральном исчислении занимает Renault (53,1 тыс. проданных авто). Каждый восьмой новенький кроссовер-«вседорожник» (SUV), купленный в России за 9 месяцев 2017 года — несет на борту эмблему французского концерна.

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Корейский Hyundai с проданными 51 тыс. автомобилей расположился на втором месте. В тройку лидеров попал и японский производитель Nissan (41,6 тыс. проданных авто класса SUV).

Еще один японский концерн, Toyota, с 39,5 тыс. проданных кроссоверов расположился на четвертой ступени рейтинга, на пятую автоэксперты поместили корейский брэнд KIA (26,6 тыс. шт.).

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Кроме лидеров, оформивших пятерку ведущих продавцов, в ТОП-10 SUV-2017 вошли: американский Chevrolet (22,6 тыс. шт.), немецкий Volkswagen (22,5 тыс. шт.), российская LADA (20,3 тыс. шт.), японский Lexus (15,7 тыс. шт.) и американский Ford (14,2 тыс. шт.).

По мнению экспертов автомобильного рынка, лидерство французского концерна Renault в сегменте «вседорожников» SUV можно объяснить шириной ассортимента компании, то есть большим количеством моделей бренда внутри данного сегмента авторынка. Отмечается, что модели Renault Duster и Renault Kaptur входят в пятерку самых продаваемых в сегменте SUV.

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Напомним, ИА REGNUM писало, что 13 ноября специалисты Consumer Reports составили перечень самых безопасных, комфортных и привлекательных по цене автомобилей за 2017 год.

На первом месте расположилась модель Yaris iA, производства японского концерна Toyota. Согласно заключению Consumer Reports, у этой модели самое лучшее соотношение цены, комфорта и безопасности. На вторую строчку аналитики поставили американский Chevrolet Cruze. Кроме привлекательного внешнего вида, в плюсы данной модели были зачислены проработанный интерьер и хорошая шумоизоляция.