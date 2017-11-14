Астрахань, 14 ноября, 2017, 08:57 — ИА Регнум. В Астрахани прошли протестные акции. На несанкционированный митинг вышли работники трамвайно-троллейбусного парка. Причиной такого отчаянного шага стало массовое увольнение сотрудников автобусно-троллейбусного предприятия и ликвидация троллейбусов.

Ast-news.ru Фото А.Омарова Пикет

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У ворот предприятия теперь уже бывшие его сотрудники собрались 13 ноября — этот день был расчётный для большинства из них: им выдали деньги и трудовые книжки, пишет издание «КаспийИнфо». Акцию с властями протестующие не согласовывали. Собравшиеся — по разным данным от 30 до 50 человек (водители троллейбусов, обслуживающий персонал и неравнодушные граждане) — держали в руках плакаты с призывом не убивать астраханский троллейбус, сохранить муниципальный транспорт, не закрывать автобусно-троллейбусное предприятие (АТП) и не увольнять работников.

«Народ это бесполезно! Когда закрывали Пассажирское Дэпо ни митинги ни петиции не помогли, всем рты закрыли и выкинули 800 человек на улицу. Такая же ситуация здесь, на 800 не посмотрели, а на 150 человек вообще не посмотрят (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM )», — уверен один из жителей Астрахани.

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По словам активистов, на сегодня на предприятии сокращены уже более 70% работников, а до конца 2017 года будет уволен и оставшийся персонал. Исключение составят несколько человек, которые будут вести контроль за сетями.

Как пояснил врио директора трамвайно — троллейбусного предприятия Астрахани Асылбек Джангиров, задачи как таковой о ликвидации нет. Речь идет лишь об оптимизации всех расходов, о реформировании.

«У нас есть электротранспорт и автотранспорт, электротранспорт не действует — нас отключили. Долги по зарплате — порядка 1,5 млн рублей. Задача — завести парк на газомоторном топливе, когда это будет — комментировать не могу», — заявил врио руководителя в эфире ГТРК «Лотос».

В тот же день — 13 ноября, по словам депутат гордумы Халит Аитов, состоялось очередное заседание городского парламента, в повестку которого включили вопрос о положении АТП в Астрахани. Его планируется рассмотреть уже в ближайшее время на заседании комитета по городскому хозяйству, пишет «КаспийИнфо». Также будет поднят и вопрос развития транспортной инфраструктуры в столице Прикаспия.

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Как сообщало ИА REGNUM, контактная сеть, от которой питались троллейбусы, была отключена еще в последних числах октября из-за долгов за электроэнергию перед ПАО «Астраханская энергосбытовая компания». Кроме того, как пояснили тогда в мэрии, сильный износ контактной сети и тяговых подстанций сделал небезопасной эксплуатацию электрооборудования предприятия. Власти заявляют. Что как юридическое лицо предприятие ликвидировать не планируют, а вот троллейбусов как общественного транспорта город уже лишился.