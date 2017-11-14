Магаданская область, 14 ноября, 2017, 08:57 — ИА Регнум. В Магаданской области члены ОНФ обратились в прокуратуру с требованием проверить Магаданский наркологический диспансер — монополист зарабатывает деньги на населении, продавая ему бесплатные медицинские услуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ.

Анализы

Читайте также: В России предлагают ввести налог на богатых, чтобы финансировать медицину

Общественники выявили, что в Магаданском наркологическом диспансере с населения требуют деньги за расходные материалы для проведения анализов. Медицинские справки обходятся водителям, охотникам, охранникам, фельдшерам и другим специалистам в 846 рублей каждая.

При этом на Колыме это единственное учреждение здравоохранения, которое оказывает гражданам наркологическую и экспертную помощь. Других альтернатив у людей нет.

Сами медики утверждают, что вырученные средства идут, к примеру, на закупку тест-полосок и оплату работы врача.

«Получается, что госучреждение здравоохранения, деятельность которого полностью финансируется за счёт бюджетных средств и средств ОМС, зарабатывает на оказании обязательных медицинских услуг населению на государственном оборудовании за бюджетную зарплату в основное рабочее время, — отметил представитель ОНФ Сергей Зеленков. — Мы считаем недопустимым превращение государственного учреждения в средство дополнительного заработка за счёт населения».

Эксперты попросили прокуратуру Магаданской области проанализировать на предмет нарушения законодательства сложившуюся ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель ОНФ, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбеков предложил ввести прогрессивную шкалу налогообложения для граждан с высоким уровнем дохода, чтобы финансировать медицину.