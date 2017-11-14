Москва, 14 ноября, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин призвал «урезонить» министра культуры РФ Владимира Мединского, который, по его словам, «целенаправленно вредит театру». Соответствующее видеообращение Райкина опубликовал телеканал «Дождь».

Кенне Грегуар. Сцена. 1951

Райкин отметил, что с начала года прокуратура шесть раз проводила проверку в театре, и это является «местью» со стороны министра культуры на его высказывания в 2016 году о том, что искусство «подвергается давлению».

«Он (Владимир Мединский — прим. ИА REGNUM ) не может мне простить моего высказывания на съезде Союза театральных деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых решений, касающихся театра «Сатирикон», — обратился к театральному сообществу, зрителям и власти Райкин.

Худрук добавил, что глава Минкульта «целенаправленно и злонамеренно вредит государственному театру», поэтому необходимо высоким властным инстанциям, стоящим над Министерством культуры, «урезонить» Мединского.

«Я думаю, что если мы всем миром, все вместе как-то сумеем его поставить на место, то я думаю, что будут благодарны не только театр «Сатирикон», но и многие деятели и учреждения культуры», — резюмировал Райкин.

Напомним, на VII съезде Союза театральных деятелей России Константин Райкин призвал деятелей культуры противостоять попыткам «осуществления цензуры в искусстве и стремлению общественных организаций реагировать на плоды полной свободы творчества». По его словам, попытки общественных организаций воздействовать на деятелей искусства и театра являются «совершенно беззаконными, экстремистскими, наглыми и агрессивными». Райкин считает, что государство должно помогать искусству, при этом не пытаясь управлять им.

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В ответ на заявление художественного руководителя «Сатирикона» Мединский отметил, что Министерство культуры никогда и ничего не указывало, не запрещало и не советовало театру. По словам главы Минкульта, «министерство не может запретить уважаемым театральным деятелям говорить о том, чего даже нет».

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