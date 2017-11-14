Манила, 14 ноября, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал, что два российских гражданина, арестованные по подозрению в наркоторговле, будут содержаться в комфортных условиях, сообщает 14 ноября Agence France-Presse.

Aapo Haapanen Заключение в тюрьме

Данное заявление Дутерте сделал во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Я хотел бы сказать, что у нас есть действующая система юстиции, благодаря которой подозреваемые могут рассчитывать на справедливое судебное разбирательство», — подчеркнул лидер Филиппин.

«Независимо от того являются ли они виновными, я позабочусь о том, чтобы к ним относились справедливым образом», — добавил Дутерте.

Речь идет о Юрии Кирдышкине и Анастасии Новопашиной, которые были задержаны на Филиппинах по обвинению в контрабанде наркотиков, граждане России арестованы, но еще не осуждены.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте, после того как вступил в должность, начал активную борьбу с незаконным оборотом наркотиков в своей стране. В ходе многочисленных рейдов правоохранительные органы ликвидировали порядка 4 тыс. наркоторговцев.