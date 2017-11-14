Вашингтон, 14 ноября, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Сын президента США Дональд Трамп — младший на своей странице в соцсети Twitter обнародовал свою переписку с сотрудниками WikiLeaks, которая началась во время предвыборной кампании 2016 года.

Gage — Gage Skidmore Дональд Трамп — Младший

«Здесь целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks, включая три моих огромных ответа, которую один из комитетов Конгресса решил раскрыть, — написал он. — Как иронично!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Демократическая партия США и ее проигравший на выборах президента кандидат Хиллари Клинтон ведут внутриполитическую борьбу против команды Дональда Трампа.

Одним из главных инструментов этой борьбы является голословное обвинение главы Белого дома и его людей в том, что они якобы «связаны с Россией».

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