Вашингтон, 14 ноября, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Власти США не планируют выводить войска из Сирии до успеха женевского процесса по мирным переговорам. Об этом сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис, слова которого обнародованы на сайте Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Агрессия

«Мы не собираемся уходить прямо сейчас, до того как женевский процесс не сдвинулся, — говорит Мэттис. — Это вовсе не означает, что все там остаются. И это точно не означает, что некоторые войска уходят. Я просто говорю, какие мы ставим условия».

Глава Пентагона также добавил, что ООН якобы разрешила военнослужащим США войти на территорию Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели встречу на саммите АТЭС во Вьетнаме. Одним из итогов переговоров стало совместное заявление, в котором говорится, что «конфликт в Сирии не имеет военного решения».

Кроме того, лидеры двух стран подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии — в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

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