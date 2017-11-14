Новосибирск, 14 ноября, 2017, 08:16 — ИА Регнум. В Новосибирске до середины декабря будет открыто региональное представительство по сбору подписей за Ксению Собчак, которая ранее заявила о своём желании участвовать в выборах президента России в 2018 году. Помимо столицы Сибири, представительства появятся в Омске, Томске, Иркутске и Красноярске.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

Об этом со ссылкой на одного из координаторов избирательной кампании Собчак Тимура Валеева пишет «Коммерсантъ».

"В Сибири расстояния настолько большие, что было принято решение открыть представительства в каждом регионе»,—уточнил Валеев.

Новосибирский политолог Сергей Бирюков считает, что в Новосибирске Ксении Собчак будет сложно.

«На мой взгляд, запуск избирательной кампании Ксении Собчак при отсутствии у неё договоренности с Алексеем Навальным и ПАРНАС о поддержке её кандидатуры может известным образом дезориентировать либеральный и протестный сегменты электората. При этом самой Ксении Собчак в ситуации подобной несогласованности её намерений и планов с потенциальными соратниками будет достаточно сложно добиться значительного электорального результата в столице Сибири даже в случае проведения яркой и экспансивной кампании», — высказал ИА REGNUM свою точку зрения политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известная телеведущая Ксения Собчак в середине октября 2017 года объявила о своём намерении баллотироваться в президенты России. На президентских выборах — 2018 она планирует заменить своей фамилией отсутствующую в бюллетенях графу «Против всех».

Отметим, что, согласно законодательству, для регистрации на президентских выборах кандидат от партии должен собрать 100 тыс. подписей, а самовыдвиженец — 300 тыс. подписей.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.