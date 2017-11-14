Вашингтон, 14 ноября, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Американские войска не покинут территорию Сирии до тех пор, пока не будет достигнут успех по женевскому процессу, заявил 13 ноября журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

Иван Шилов ИА REGNUM США. Свобода

По словам главы Пентагона, нахождение военнослужащих США на территории Сирии одобрено решением ООН, которое разрешает преследовать террористов и заниматься их уничтожением. При этом Мэттис не стал уточнять, о каком решении идет речь.

«Мы не будем просто уходить сейчас, до того как прорежется женевский процесс. Это не значит, что все там останутся. Некоторые войска уйдут. Я просто говорю, что мы обставим это условиями. Я таких решений пока не принимал», — сказал министр.

Он подчеркнул, что США обеспечат необходимые условия для дипломатического решения данного вопроса. Речь идет о том, что американцы намерены начать вывод войск только после того, как будет политическое видение развитии ситуации в Сирии.

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Напомним, женевские мирные переговоры по Сирии («женевский процесс») направлены на достижение мирного соглашения между конфликтующими сторонами в Сирии. Еще в 2016 году переговоры в данном формате были приостановлены ввиду того, что ни одна из сторон конфликта не продемонстрировала готовности идти на уступки.

По всей видимости, глава Пентагона убежден, что условия для мирного урегулирования путем переговоров в женевском формате созрели после уничтожения террористов на территории Сирии.