Южно-Сахалинск, 14 ноября, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко оценил работу Корпорации по развитию Сахалина как «неудовлетворительную». Миллиарды, отпущенные из бюджета на поддержку проектов малого и среднего бизнеса, не используются и лежат мёртвым грузом на счетах корпорации. Из 1,9 млрд рублей, предназначенных на эти цели в 2017 году, не использованы и будут возвращены в бюджет 65%, взять кредит бизнесу проще в банке, чем в Корпорации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Сахалин

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Для того, чтобы оценить поддержку Корпорации развития Сахалинской области островному бизнесу, региональные власти собрали предпринимателей и чиновников за «круглым столом». Название мероприятие получило соответствующее: «Бизнес и власть».

В режиме свободной дискуссии предприниматели Сахалина и Курил рассказали губернатору и представителям островного правительства о том, как они ощущают поддержку структуры, созданной в 2015 году именно для того, чтобы развивать бизнес на отдаленных и очень не бедных российских островах. Из многочисленных выступлений предпринимателей следовало: никак не ощущают.

Парадокс в том, что на Сахалине и Курилах катастрофически не хватает небольших производств, которые могли бы избавить регион от многолетнего «проклятья» — «завозить всё с материка».

«Отец организовал в Холмске небольшую собственную деревоперерабатывающую линию. Взял кредит в банке и решил обратиться за помощью к государству: за широко декларируемой в регионе поддержкой в субсидировании части процентной ставки займа. Помощь пообещали сразу три структуры: местный муниципалитет, региональное министерство лесного и охотничьего хозяйства и агентство по привлечению инвестиций. В результате все три структуры отказали», — привёл пример предприниматель Александр Конюхов.

«У нас что, в Холмске — избыток подобных предприятий? Или рынок перенасыщен пиломатериалами местного производства?», — задал вопрос губернатор.

В ответ присутствовавшие на мероприятии чиновники профильных ведомств отрицательно покачали головами.

Сахалинский рынок не просто «не перенасыщен» собственными пиломатериалами. Он настолько испытывает в них дефицит, что их приходится завозить с материка.

Например, в том же Холмском районе, недавно был проделан большой объём по ремонту крыш. Основную часть пиломатериалов тогда пришлось завозить. Но и сегодня на этом рынке — устойчивый дефицит.

«Ваша общая задача — поддерживать такие проекты в районах. Даже если там создаются 1 — 2 рабочих места. Но вместо этого 1,9 млрд рублей, выделенных на поддержку предпринимательства на 65% не использованы. Деньги будут возвращены в бюджет», — сказал Олег Кожемяко.

Между тем, официальные данные и то, что говорят и пишут сахалинцы в социальных сетях, разнятся существенно. Так, согласно официальным данным, приведенным на сайте правительства региона, уровень регистрируемой безработицы составил 0,7%. Но здесь ключевое слово — «регистрируемой». А сколько — не регистрируемой? Этого никто не считал. А жители сахалинской глубинки всё чаще и чаще говорят о том, что найти работу просто невозможно.

Согласно данным Сахалинстата за 2015 год, более поздних сведений не опубликовано, в Сахалинской области зарегистрировано всего 8 843 предприятия малого и среднего бизнеса. Из них, всё в том же 2015 году, деятельность осуществляли только 5 881.

Индивидуальных предпринимателей в 2015 году в регионе насчитывалось 14 076. Но деятельность из них осуществляли только 9 932.

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О плохой работе, а, скорее, о полном отсутствии работы Корпорации по развитию Сахалинской области говорили и другие представители бизнеса.

«Создается впечатление, что Корпорация намеренно создаёт для сахалинского бизнеса множество препон, чтобы не выделять средства», — выразил общее мнение о работе Корпорации руководитель строительной компании «Сахалин» Валерий Болтик.

Компания «Сахалин» строит первый в регионе мини-завод по производству сжиженного природного газа мощностью до 24 тыс. тонн в год. Газ этот планируется поставлять в отдалённые районы Сахалина. Газоснабжение именно отдалённых посёлков — одна из многчисленных сахалинских бед. Но из-за препятствий, которые постоянно чинит бизнесу Корпорация по развитию Сахалинской области, проект отстаёт от графика уже на 9 месяцев.

Представители бизнеса пожаловались главе региона на то, что их заставляют постоянно носить чиновникам Корпорации кипы каких-то никому не нужных документов, им задают необоснованные вопросы, которые даже не прописаны в договорах займов. Возникает парадоксальная ситуация: финансовый институт, который создан в 2015 году для развития бизнеса, на деле стал едва ли не главным для него препятствием.

Глава региона поставил Корпорации по развитию Сахалина «неуд» за работу. А также подчеркнул, что его категорически не устраивает подобная работа всего экономического блока правительства.

В ходе разговора с губернатором предприниматели озвучили целый комплекс проблем, которые этот самый экономический блок давно, по идее, должен был бы решить. Например, бизнесу не хватает готовых участков с подведёнными сетями и подъездными путями. Попытки бизнеса прокладывать их самостоятельно делают любой проект заведомо убыточным. И ведь ладно бы — денег на всё это не было. Но ведь деньги — и были, и есть.

Существенно помочь бизнесу могло бы включение в зону свободного порта всей территории Сахалинской области. Пока режим порто-франко распространён лишь на Корсаковский и Углегорский районы.

Ещё одна цифра: из 66 заявок предпринимателей, поданных в 2017 году, Корпорация удовлетворила только 6.

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Впрочем, претензии к Корпорации по развитию Сахалина есть не только у малого бизнеса. Есть они, например, у Восточной горнорудной компании, реализующей масштабный инвестиционный проект в Углегорском районе. Проект связан с увеличением добычи угля на Солнцевском месторождении. Компания уже создала более 600 новых рабочих мест, а объемы перевалки выросли в 10 раз: с 500 тыс. тонн до 5 млн.

В планах компании нарастить перевалку до 12 млн тонн. Однако и на пути этого, жизненно важного для региона, где обанкротилась последняя угольная шахта, проекта, встала непреодолимым препятствием Корпорация по развитию Сахалинской области.

«Корпорация развития постоянно расширяет к нам требования. И мы уже всерьёз рассматриваем возможности кредитования в коммерческих банках — там намного проще заимствовать деньги. Чтобы получить очередной транш в КРСО от нас потребовали добиться положительного решения кредитного комитета в банке. Мы представили эти документы в оговоренные сроки. Но Корпорация тут же поставила следующее условие — заключить с этим банком кредитный договор. И список подобных требований постоянно расширяется и пополняется, а отдельные положения в одностороннем порядке пересматриваются. При этом окончательно теряется смысл взаимодействия с этой областной структурой. Вот еще пример — мы просим выделить средства на формирование проектно-сметной документации. А Корпорация, чтобы их выделить, ставит условие — вначале предоставить эту самую документацию. Получается замкнутый круг», — сообщил руководитель правового управления Восточной горнорудной компании Александр Босой.

Олег Кожемяко заявил, что в устав Корпорации должны быть внесены изменения, а работа структур, отвечающих в регионе за развитие бизнеса, должна быть пересмотрена — по мнению губернатора, многие из них дублируют функции друг друга.

По неподтвержденным данным, замена ожидает и руководство Корпорации по развитию Сахалина. Сейчас ей руководит Андрей Якубич, пришедший в ведомство из «Дальневосточного банка». За всё время работы местные СМИ упоминали Якубича всего несколько раз.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о том, на кого работают миллиарды рублей сахалинского бюджета, звучит не впервые. Теперь его наконец задал и глава региона.

В июле 2017 года этот же вопрос задавали депутаты Областной думы.

В частности, экс-депутат Заксобрания Сахалина Галина Подойникова приводила данные о том, что сахалинский бюджет на регион не работает.

«В мае 2017 года в Облдуме был заслушан отчет об использовании 50 млрд рублей, выделенных из бюджета в 2015 году АО «Корпорация развития Сахалинской области». В 2016 году, согласно отчёту Корпорации, объём инвестирования этой структурой составил всего 4,1 млрд рублей. Остальные средства были размещены на счетах и депозитах коммерческих банков. В 2016 году доход Корпорации от депозитов составил 5,2 млрд рублей, а расходы — 269 млн», — приводила данные в интервью ИА REGNUM Галина Подойникова.

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