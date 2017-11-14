Москва, 14 ноября, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Торги по нефти 13 ноября завершились небольшим снижением. Нефть слабо торговалась, несмотря на публикацию доклада ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Большую часть времени цена на Brent провела в узком диапазоне на уровне $63,40, с которого упала до $62,59.

ОПЕК сообщила об уменьшении объема добычи в октябре, но участников рынка беспокоит ежемесячный рост добычи сланцевой нефти. В своем докладе ОПЕК повысила прогноз на спрос на мировом рынке.

Оценка роста мирового спроса на нефть в 2017 году была повышена на 74 тыс., в 2018 году — на 130 тыс. баррелей в сутки. В итоге в 2017 году ожидается рост спроса на нефть на 1,53 млн, до 96,94 млн баррелей, в 2018 году — на 1,51 млн, до 98,45 млн баррелей в сутки.

14 ноября на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,28%, до $62,94. Цена лежит на трендовой линии. Продавцы пытаются её пройти, чтобы отогнать покупателей к уровню $61,70.

Если им удастся реализовать свой план, то вряд ли можно будет увидеть обновление максимума в ближайшую неделю. Покупателям поддержка может прийти от отчетов по запасам нефти от Американского института нефти и минэнерго США, которые выйдут 14 и 15 ноября.

Напомним, 11 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,56%, до $63,16 за баррель, WTI — на 0,01%, до $56,97 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $60,9 за баррель.

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