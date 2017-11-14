Москва, 14 ноября, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Рубль резво начал торги 13 ноября, но топлива ему хватило на один час, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. К открытию американской сессии курс доллара повысился до уровня 59,61 руб., курс евро — до 69,48 руб.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Национальная валюта оказалась слишком чувствительной к снижению индекса государственных облигаций России (RGBI), который упал на 0,21%, до 139,60. Также спрос на иностранную валюту сохранялся на высоком уровне в ожидании больших выплат по внешнему долгу в четвертом квартале.

Пара доллар/рубль провела вчерашнюю торговую сессию в ценовом диапазоне 58,97—59,59 руб. Пара евро/рубль продолжила движение вверх по каналу, который образовался в последние дни октября от уровня 67,04 руб.

Сегодня, 14 ноября, на курс рубля будет оказывать заметное влияние динамика цен на нефть. Рубль слабо реагирует на её подорожание, но зато не пропустит снижения цен на неё.

На торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,32%, до $62,91. Цена лежит на трендовой линии. Сейчас продавцы её разбирают (своими объемами хотят достать стопы покупателей по длинным позициям), чтобы продвинуться в район $61,70. В связи с этим я продолжаю рассматривать ослабление рубля к иностранным валютам.

Доллар/рубль четыре дня торгуется в боковом тренде. Сегодня для покупателей валюты настал благоприятный момент, чтобы закрепиться выше психологического уровня 60 руб.

По прогнозу сегодня можно ждать укрепления доллара до 60,10 руб. Для пары евро/рубль ближайший ориентир 69,85 руб.

Напомним, 11 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 13 коп. (+0,22%), до 59,35 руб., курс евро повысился на 20 коп. (+0,30%), до 69,28 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,2 млрд (+18,51%), евро/рубль — 162,1 млн евро (+17,89%).

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