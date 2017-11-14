Вашингтон, 14 ноября, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Покупка зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» у России является суверенным делом Анкары, считает американский министр обороны Джеймс Мэттис, сообщается на сайте Пентагона.

Mil.ru Зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф»

«Это суверенное решение Турции, — считает Мэттис. — Понятно, что не будет оперативной совместимости в рамках НАТО».

При этом глава Пентагона отметил, что Анкаре нужно обдумать это решение «прежде, чем идти дальше».

Напомним, 12 сентября 2017 года Москва и Анкара подписали контракт на поставку в Турцию С-400 на сумму свыше двух миллиардов долларов.

13 октября постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли заявила, что российско-турецкая сделка по С-400 — это проблема, поскольку российские зенитные комплексы не совместимы с системами ПВО, используемыми НАТО.

Читайте подробнее: Постпред США при НАТО: «Сделка Турции по С-400 — это проблема»

12 ноября турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что выбор поставщика Анкарой вызван отсутствием альтернативных предложений со стороны США и Европейского союза.