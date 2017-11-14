Чжэньцзян, Китай, 14 ноября, 2017, 06:03 — ИА Регнум. Китайский автомобильный гигант Zhejiang Geely Holding Group представит свой первый летающий автомобиль уже в 2019 году в США после покупки массачусетского стартапа Terrafugia, который как раз и занимался разработкой подобного рода транспортных средств, сообщает 14 ноября газета «Жэньминь жибао».

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Как утверждает Geely, наработки и активы Terrafugia получили все необходимые разрешения для сделки, включая одобрение Комитета по иностранным инвестициям США. Однако, финансовые детали сделки остаются пока секретом.

Будучи основанной в 2006 году выпускниками Массачусетского технологического института, Terrafugia запустила первую модель летающей машины в 2012 году под названием Transition. Ее оценочная базовая стоимость составила $279 тыс. В 2013 году компания представила вторую модель TF-X, которая стала первой в мире летающей машиной с вертикальным взлетом и посадкой. Ожидается, что она станет доступной к 2013 году.

По словам Geely, они и впредь будут инвестировать средства в развитие бизнеса по производству и реализации летающих машин, а также создавать дополнительные рабочие места для Terrafugia в рамках своих обязательств по сделке. Тем не менее, машина не будет доступна на китайском рынке в ближайшее время в связи с юридическими ограничениями на полеты на малых высотах.

Инновационный центр Geely расположен в Ханчжоу и также будет доступен к услугам Terrafugia, оказывая компании всяческую поддержку.

Основатель и председатель Geely Group Ли Шуфу полагает, что летающие машины являются бескомпромиссным транспортным решением. Поэтому его компания приложит все возможные усилия для того, чтобы сделать летающие машины коммерческой реальностью.

Недавно назначенный генеральный директор Terrafugia Крис Яран утверждает, что первоочередным приоритетом компании станет расширение научно-исследовательского и опытно-конструкторского потенциала компании.

Шэньчжэньский технологический гигант Tencent Holdings также вложил $90 млн в немецкий стартап, занимающийся разработкой летающих машин Lilium. Другие промышленные лидеры вроде Airbus, Toyota, Uber и Google также прощупывают почву под перспективным сектором строительства летающих машин. Считается, что он станет следующим прорывом после создания беспилотных транспортных средств.

Управляющий директор шанхайской компании Automotive Foresight Ялэ Чжан отметил, что подобного рода транспортные средства помогут избежать дорожных пробок, однако добавил, что пока до этого очень и очень далеко.

«Главной проблемой являются технологии. Они должны развиваться стремительно и в то же время, быть доступными», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, японский автогигант Toyota представил в начале июня 2017 года свой прототип летающего автомобиля, который планируется показать в готовом виде на Олимпиаде-2020 в Токио.