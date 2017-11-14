Нью-Йорк, США, 14 ноября, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Россия, Китай, Египет и Боливия бойкотировали неофициальное открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле, передает Reuters.

Freeweibo.com Совбез ООН

Заседание Совбеза ООН по Венесуэле, которое собрано по инициативе Соединенных Штатов Америки, страны — члены совета посчитали «политической манипуляцией» и «вмешательством во внутренние дела» Боливарианской Республики.

«Вопрос касается вмешательства во внутренние дела Венесуэлы», — пояснил позицию России представитель страны в ООН Виталий Небензя.

Также негативно на заседание отреагировала сама Венесуэла.

«Встреча является враждебным и явно деструктивным актом Соединенных Штатов, который подрывает принцип суверенитета государства — члена ООН. Мы осуждаем этот акт политической манипуляции», — заявил представитель Венесуэлы в ООН Рафаэль Дарио Рамирес.

К России и Венесуэле в трактовке встречи как «манипулятивной» со стороны США присоединились представитель Боливии в ООН Саша Серхио Льорентти Солиз и представитель Китая Ву Хайтао.

Напомним, Венесуэла находится в затяжном политическом и экономическом кризисе, который многие считают в значительной степени инспирированным со стороны США.