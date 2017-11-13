Киев, 14 ноября, 2017, 00:53 — ИА Регнум. Празднование Рождества с учетом интересов католиков предложено узаконить на Украине, сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий, пишут «Вести».

Цитата из х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961. СССР Ночь перед Рождеством

"Предлагается 25 декабря, Рождество Христово (католическое), сделать выходным днем, так же как и 7 января», — сказал он.

Парубий уточнил, что соответствующее решение в Раде может быть принято 16 ноября 2017 года. Уже зарегистрирован законопроект с таким предложением.

Уточняется, что предложение о праздновании католического Рождества на государственном уровне внесено депутатами от «Блока Петра Порошенко» (БПП), Радикальной партии Ляшко и «Народного фронта». Комментируя инициативу, Александр Бригинец, член комитета Рады по вопросам культуры и духовности, сказал:

«У нас есть несколько миллионов людей, для которых католическое Рождество очень важно, и было бы несправедливо заставлять их работать в этот день».

Цитата из х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961. СССР Оседлать беса

Владыка Климент из Украинской православной церкви высказался по поводу этой инициативы резко отрицательно, назвав предложение депутатов «очередной политспекуляцией на религиозной тематике».

«Рада инициирует законопроекты, которые направлены и против православной традиции Украины, и против православной церкви, — заявил он. — Подавляющее большинство граждан Украины отождествляет Рождество с днем 7 января».

Напомним, на Украине рассматривается возможность не праздновать День Победы 9 мая и сделать праздничным днем 8 мая — так называемый День памяти и примирения. Инициатива принадлежит директору Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу.

Читайте подробнее: На Украине предложили 9 мая сделать рабочим днем