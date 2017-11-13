Киев, 14 ноября, 2017, 00:21 — ИА Регнум. Предложение Киеву о вступлении Украины в состав Европейского союза в настоящий момент не может быть сделано Брюсселем, сообщил Хьюг Мингарелли, возглавляющий представительство ЕС на Украине, пишет «Европейская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM А так жалко

«Сейчас у ЕС нет возможности предложить перспективу ни одной стране-партнеру, — сказал он. — Возможно, через несколько лет, но сейчас — нет».

Между тем такая позиция Брюсселя не означает, что Украина не должна «продолжать выполнять соглашение об ассоциации».

Все вышесказанное, отметил Мингарелли, касается идругих стран — участниц программы «Восточное партнерство».

Напомним, участницами программы «Восточное партнерство» являются, помимо Украины, еще пять государств — Белоруссия, Армения, Молдавия, Азербайджан и Грузия. Участие в программе не является прямым шагом к вступлению страны-участницы в ЕС.

Отметим, Киев не раз обозначал в качестве ключевого шага на пути вступления страны в ЕС отмену визового режима. С сентября 2017 года вступило в силу соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в Брюсселе пройдет саммит «Восточного партнерства», в преддверии которого Европарламент предложил создать целевой фонд для Украины, Молдавии и Грузии, поскольку они «достигли значительного прогресса в сотрудничестве с ЕС».