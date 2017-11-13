Вашингтон, 14 ноября, 2017, 00:17 — ИА Регнум. Международный комитет по защите журналистов (CPJ) осудил требование властей США к российскому телеканалу Russia Today зарегистрироваться на американской территории в качестве иностранного агента. Об этом накануне, 13 ноября, сообщила пресс-служба комитета.

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«Требование к RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента — плохая идея», — сказала координатор северо-американского отделения CPJ Александра Эллербэк.

Кроме того, она отметила, что в CPJ крайне недовольны тем, что правительство США стало решать, что является журналистикой, а что пропагандой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское отделение российского иновещательного телеканала Russia Today было вынуждено зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США. В противном случае власти этой страны грозили работникам телеканала возбуждением уголовных дел и арестами счетов.