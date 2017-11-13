Москва, 13 ноября, 2017, 23:31 — ИА Регнум. Еще 26% акций концерна «Калашников» могут перейти в частные руки. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Kalashnikov.media Продукция концерна «Калашников»

По его словам, в настоящее время распоряжение о передачи 26%-ного пакета частному инвестору согласовано и находится на рассмотрении в правительстве, сообщает «КоммерсантЪ».

В случае завершения сделки доля частного капитала в концерне составит 75% минус одна акция, блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция останется у «Ростеха».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось летом 2017 года передать 26% акций «Калашникова» частным инвесторам — Андрею Бокареву (глава «Трансмашхолдинга»), Алексею Криворучко (генеральный директор концерна «Калашников») и Искандеру Махмудову. Об этом Чемезов заявлял в марте.

Однако позднее стало известно, что Бокарев и Махмудов намерены выйти из концерна. Предположительно свои доли они могут продать Криворучко. Соответствующее заявление было направлено в компанию ТКХ «Инвест» (Транскомплектхолдинг), которая владеет 49% акций концерна, 51% принадлежит госкорпорации «Ростех».