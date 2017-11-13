Сочи, Краснодарский край, 13 ноября, 2017, 23:29 — ИА Регнум. В самое ближайшее время «Росатом» начнет практическое строительство АЭС «Аккую» в Турции, заявил 13 ноября в Сочи президент России Владимир Путин по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Miraes.ru Проект турецкой АЭС «Аккую»

При этом Владимир Путин уточнил, что первый реактор этой атомной электростанции начнет работать в 2023 году. В свою очередь, Реджеп Эрдоган пригласил российского президента на первую заливку бетона на площадке строительства АЭС «Аккую».

Ранее в мае 2017 года, Владимир Путин сообщил журналистам, что объем российских капиталовложений в проект АЭС «Аккую» будет составлять $22 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, межправительственное соглашение России и Турции по строительству и эксплуатации АЭС «Аккую» было заключено в 2010 году. Проект подразумевает создание четырех энергоблоков с атомными реакторами российского производства.

Напомним, 13 ноября в Сочи состоялась многочасовая встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.