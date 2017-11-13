Брюссель, 13 ноября, 2017, 23:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что испанские власти не обнаружили никаких свидетельств причастности Российской Федерации к «подозрительному интернет-трафику», касающемуся событий в Каталонии. Соответствующее заявление глава испанского внешнеполитического ведомства сделал сегодня, 13 ноября, на пресс-конференции после встречи с главами МИД стран Европейского союза.

xenaia Каталонцы

Дастис подчеркнул, что российские власти никак не причастны к этому самому «подозрительному трафику», однако точки, откуда он поступал, находились в том числе в России.

«Но мы знаем, откуда идет этот трафик, он связан с сетями, чьи точки распространения находятся в России, этой информацией мы поделились с российскими властями», — сказал Дастис.

По его словам, 50% подозрительного трафика шло из России, 30% — из Венесуэлы. Также он утверждает, что их всех аккаунтов, которые были запущены в связи с референдумом в Каталонии, только 3% были настоящими.

Остальные аккаунты были якобы фальшивыми. Дастис уверяет, что они были созданы для распространения «неточной информации». О каким именно количестве аккаунтов идёт речь, министр сказать затруднился.

При этом Дастис признал, что сами по себе подобные сообщения в социальных сетях не могли повлиять на общественное мнение в той или иной стране.

Напомним, ранее министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль заявила, что «пропаганда» о каталонском кризисе распространялась в интернете с территорий России и Венесуэлы. При этом она отметила, что Мадриду пока не известно, кто именно стоял за этим «подозрительным трафиком».