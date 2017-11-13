Москва, 13 ноября, 2017, 23:40 — ИА Регнум. Важнейшим результатом поездки американского президента Дональда Трампа по странам Азии стал полный провал попыток организовать коалицию, направленную против КНДР. Об этом 13 ноября заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«С моей точки зрения, очень важный момент, который мы должны иметь в виду, состоял в том, что главное в это визите (в турне Трампа по Азии — прим. ИА REGNUM ) было — решить как-то северокорейскую проблему», — заявил Васильев.

«То, что произошло по итогам этого визита: Трамп убедился, что во всех этих странах существует чёткое непринятие военного решения проблем», — подчеркнул он.

По его словам, проявилась такая реакция даже со стороны Японии, которая, в частности, достаточно сдержанно отреагировала на критику со стороны президента США Дональда Трампа за нежелание сбивать северокорейские ракеты.

Так, в ответ на предложение президента США закупать больше американского вооружения, японский премьер премьера Синдзо Абэ хоть и не стал отказываться в принципе, однако заметил, что Токио приобретает оружие в достаточном объёме и при этом добавил, что, «если потребуется, Токио будет сбивать ракеты, летящие из КНДР».

«А дальше началось: Южная Корея, Китай, Вьетнам, Россия… и даже тогда, когда Трамп приехал на Филиппины, филиппинский президент Родриго Дутерте ему сказал: вы знаете, оставим вопрос Южно-Китайского моря. Филиппины не хотят иметь военной конфронтации с Китаем», — указал Васильев.

Каким образом себя в этих условиях поведут Соединённые Штаты Америки — сказать пока довольно сложно, констатировал политолог.

«Это принципиально важно. В этом регионе практически ни одна страна не хочет военного решения проблем. И это тот сигнал, который Вашингтон получил. Даже по последней пресс-конференции Трампа заметно, что северокорейская проблема как бы ушла вообще. Начав с Японии, он заявил о том, что терпение американцев кончается. Когда уже возвращался в Соединённые Штаты Америки — заговорил, что вроде бы все готовы нажать на Северную Корею, но каков будет результат, сказать сложно», — пояснил он.

Таким образом, можно констатировать, что «эта попытка сколотить некую военную коалицию против Северной Кореи, что было, по всей видимости, подспудно важной частью этого визита, провалилась», полагает эксперт.

Напомним, президент США Дональд Трамп осуществил 12-дневное дипломатическое турне по странам Азии. Он посетил Японию, Южную Корею и Китай, в том числе побывал на двухдневном саммите АТЭС во Вьетнаме и АСЕАН на Филиппинах. Следует отметить, что в Северной Корее восприняли поездку американского президента в Азию как подтверждение его враждебности по отношению к КНДР.