Москва, 13 ноября, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Самолет-разведчик ВВС США длительное время 13 ноября летал у границ Калининградской области, сообщают мониторинговые данные сайтов, отслеживающих авиаперемещения.

U.S. Air Force photo by Master Sgt. Lance Cheung RC-135W

По этим данным, самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62−4132 и позывным PUKA97 поднялся в воздух с британской авиабазы Милденхолл и на протяжении нескольких часов находился в воздушном пространстве Польши у сухопутных и морских границ Калининградской области.

Тот же самолет-шпион осуществлял 8 и 9 ноября разведывательные полеты у западных границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей России.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия соприкасаются лицом к лицу с активизацией НАТО вблизи своих границ.