Москва, 13 ноября, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян завтра, 14 ноября, в Москве встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба МИД Армении.

Photolure Эдвард Налбандян

16 ноября аналогичную встречу с посредниками проведёт азербайджанский коллега Налбандяна Эльмар Мамедъяров, который ранее сообщил, что было выдвинуто предложение о проведении трехсторонней встречи. Но как пояснила 9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, сопредседатели планируют организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана до конца года.

«С учетом женевского саммита по нагорно-карабахскому урегулированию сопредседатели планируют организовать до конца года встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Такие контакты запланированы с учетом договоренностей, достигнутых 16 октября», — сказала Захарова.

По мнению шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислава Тарасова, за последнее время в карабахском урегулировании произошло немало событий, заслуживающих самого серьезного внимания.

«В Женеве состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении, итоги которой первоначально внушали определенный оптимизм, так как стороны вроде бы договорились о новых мерах по снижению напряженности на линии соприкосновения. После этого появилась информация, что главы МИД двух стран приступили к активной подготовке второго такого саммита, который должен был состояться еще в нынешнем году. Однако на днях официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ еще только планируют до конца года организовать встречу с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном.

Значит, и саммит Алиев — Саргсян переносится на будущий год, что означает замедление в темпах переговорного процесса, снижение уровня позитивного импульса, который появился после последних переговоров президентов в Женеве», — пишет Тарасов.