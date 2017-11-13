Киев, 13 ноября, 2017, 20:08 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко стала носить косу, чтобы стать украинкой, заявил 9 ноября автор прически бывшего премьер-министра Украины политтехнолог Алексей Ситников в интервью телеканалу «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

По его словам, в конце 90-х годов политтехнолог вместе со своей командой провел исследование причин низкого рейтинга Тимошенко и пришел к выводу, что низкая популярность женщины-политика связана с отказом электората считать ее украинкой.

Ситников также сказал, что эффектная внешность настраивала женщин против политика — женская часть электората считала Тимошенко соперницей.

Команда политтехнолога разработала ряд рекомендаций по снижению эффектной внешности и «украинизации» образа Тимошенко, так появилась знаменитая коса.

«Они не принимали красивую, очень сексуальную, очень энергичную и яркую женщину. На лоб нужно было поставить штамп, что украинка, и нужно было снижать сексуальность», — сказал Ситников.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября предвыборный штаб бывшей телеведущей «Дома — 2» Ксении Собчак, решившей принять участие в выборах президента России в 2018 году, покинул политтехнолог Алексей Ситников.

Он должен был отвечать за кампанию Собчак «в поле».