Чебоксары, 14 ноября, 2017, 08:18 — ИА Регнум. В чувашском Алатыре бюст В.И.Ленина, который был установлен на территории детсада и демонтирован по требованию Роспотребнадзора, обрёл новое место. Теперь он будет находиться на территории краеведческого музея, сообщает администрация Алатыря.

Cap.ru Бюст Ленину установили возле музея

Бюст вождя революции стоял на территории детского сада «Солнышко». В 2016 году его демонтировали.

«Это было вызвано необходимостью выполнения предписания территориального отдела управления Роспотребнадзора. Документ предписывал выделить места для игровых площадок воспитанникам дошкольного учреждения. Бюст был перевезен на хранение в Алатырский краеведческий музей», — говорят в мэрии города.

В ноябре 2017 года ему нашли новое место. Бюст установили на территории, прилегающей к музею. Над созданием постамента работали сотрудники музея Елена Раздъяконова и Виктор Киреев. В администрации отмечают, что в 2018 году здесь начнется реализация проекта «Парк «Музейный сад» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» — в частности, он предполагает «устройство прогулочной аллеи, клумб, скамеек для отдыха, освещения и возможности дальнейшего размещения скульптур».

Отметим, что в Чебоксарах накануне 100-летия революции, 5 ноября, была вскрыта так называемая «капсула времени», заложенная в 1967 году у подножия памятника Ленину возле ныне несуществующего Чебоксарского хлопчатобумажного комбината. При вскрытии капсулы выяснилось, что она сгнила, поэтому пришлось зачитывать заранее подготовленную копию послания.

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Напомним, в 2016 году накануне празднования Дня Победы в Чувашии снесли памятник павшим героям войны. Как ранее сообщало ИА REGNUM, это произошло в деревне Новое Андиберево Яльчикского района, где вместо простоявшего 35 лет старого памятника появился новый фельдшерско-акушерский пункт. Общественность возмутилась циничными действиями местной власти, направив письмо в адрес министра культуры РФ. Администрации поселения сослалась на решение жителей деревни, заверив, что без памятника населённый пункт не останется.

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