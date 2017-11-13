Вильнюс, 13 ноября, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Литовское правительство предлагает со следующего года увеличить акцизный тариф на дизельное топливо. Действующий с настоящее время тариф в размере 330,17 евро за 1000 литров будет увеличен до 347 евро за 1000 литров. Из-за этого изменения закона об акцизах перевозчики смотрят на соседнюю Польшу, где цена на топливо станет конкурентоспособной, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 ноября.

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Пять организаций, объединяющих бизнес-предприятия, обратились к премьеру Саулюсу Сквернялису и парламентским комитетам из-за ожидаемых изменений. Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava, Литовская конфедерация работодателей, Литовская конфедерация промышленников, Литовская конфедерация бизнеса и Литовская ассоциация предприятий, торгующих нефтепродуктами, не одобряют изменения и утверждают, что таким образом будет нанесен удар и по бизнесу, и по государственному бюджету.

По словам президента Литовской конфедерации промышленников Робертаса Даргиса,«при растущей экономике у нас есть уникальная возможность укрепить конкурентоспособность литовского бизнеса, особенно на экспортных рынках. Увеличение акцизов на дизель окажет негативное влияние на весь бизнес, не только на транспортные компании. Мы призываем ответственно и дальновидно принимать решения и не давать преимущество соседним рынкам».

В случае принятия этот законопроекта литовские перевозчики станут покупать дизельное топливо в соседних странах, особенно в Польше, через которую проходят их маршруты, уверены в организации. Если Литва поднимет акцизы, в Польше топливо стает дешевле, чем в Литве.

Всем перевозчикам ЕС, купившим дизель в другие странах, последние возвращают НДС, который в Польше составляет 23%, а в Литве — 21%. Если цены на топливо в Литве и Польше станут одинаковые, по этой причине полный бак топлива (1420 литров) в Польше будет стоить на 28 евро дешевле, чем в Литве.

«В настоящее время дизель в Литве является самым дешевым топливом, если сравнивать с соседними странами, и поэтому выгоднее заправлять баки грузового транспорта, вместительность которых почти 1500 литров, в Литве и отправляться в рейс. Сейчас перевозчики, заполняя полный бак дизелем в Литве, в бюджет в виде акцизов платят 468,6 евро за один бак. Если все-таки перевозчик, владеющий сотней грузовых автомобилей, решится заливать более дорогое топливо в Литве, а не в Польше, из-за повышения акцизов дизель для него подорожает на 70 000 евро в год. Примерно столько стоит новый тягач», — отмечает глава Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Эрландас Микенас.

Микенас также подчеркивает, что это затронет и население страны. Покупатели топлива будут платить больше, а предприятия общественного транспорта, большую часть расходов которых составляет дизель, также будет вынуждены оценить возникшие дополнительные расходы, а это может привести к росту стоимости билетов.

«Акциз был увеличен и в 2008 году. Тогда продажи дизеля на заправках возле границы Литвы и Польши снизились до 50%, теневой рынок топлива увеличился до 30%. Если сейчас повысить акциз, несомненно, возрастут масштабы нелегально ввозимого топлива, что составляет около 15% топливного рынка», — говорит президент Литовской ассоциации предприятий, торгующий нефтепродуктами, Дайва Йокшене.

Микенас вспоминает, что после того, как в Литве был вновь снижен акцизный тариф, перевозчики страны на местный рынок вернулись только через несколько лет, потому что были заключены долгосрочные контракты с польскими поставщиками топлива.

За последние два года значительно увеличился поток транзитных тягачей через территорию Литвы. Более 60% перевозчиков третьих стран возят груз через Литву. Покупки грузовиков других стран составляют значительную часть литовского топливного рынка. В случае роста акцизного тарифа эти грузовики также будут покупать дизельное топливо в Польше, где оно будет дешевле.

«В настоящее время продажи дизеля в Литве растут, по большей части из-за роста объемов потребления транзитного грузового транспорта, а не из-за внутреннего потребления. По данным участников рынка, на долю транзитного грозового транспорта приходится не менее 20% от всего дизеля, проданного в Литве дорожному транспорту», — сообщил президент Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус.