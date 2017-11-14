Москва, 14 ноября, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Россию и Польшу разъединяет не прошлое как таковое, а непонимание или нерациональное понимание этого прошлого, считает посол Польской Республики в России Влодзимеж Марчиняк. О долгих и сложных отношениях двух стран-соседей посол говорил с редактором ИА REGNUM Станиславом Стремидловским.

Министерство Иностранных Дел Республики Польша Влодзимеж Марчиняк (слева) и Станислав Стремидловский

Многие из эпизодов прошлого — будь то период Польского королевства, Речи Посполитой, время существования Польши в составе Российской империи, союза Польши и СССР — может быть темой отдельного и рассудительного обсуждения. Однако рационального диалога требует не только история, но и текущая ситуация, при которой диалог с Польшей затруднен в принципе. Даже с учетом примера чехов или венгров, которые также могут предъявлять России претензии по вопросам истории, и с которыми, тем не менее, диалог ныне существует.

«Мне тоже эта аномалия не дает покоя. Но поскольку я нахожусь только год в России, то еще не нашел ответа на вопрос, почему российская политика по отношению к Польше выстраивается подобным образом, выглядит не вполне рациональной. Однако моя задача не в том, чтобы оценивать», — говорит Влодзимеж Марчиняк.

Посол напомнил также о словах, которых произнес год назад Владимир Путин, указывая на непростую ситуацию в отношениях между двумя странами и подчеркивая полную готовность России работать над их улучшением. По словам Марчиняка, сейчас он ожидает продолжения именно этого курса.

Есть ли, по мнению дипломата, области, где Польша и Россия находят взаимопонимание, читайте в статье: Посол Польши: «Мы хотели бы говорить с вами о вопросах сложных и не очень»

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