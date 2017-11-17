Санкт-Петербург, 17 ноября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 4 ноября в ответ на обращение большинства ЦК РСДРП (б) Каменев, Зиновьев, Рыков, Ногин и Милютин подали заявления о своем выходе из ЦК ввиду несогласия с его политикой в вопросе о конструировании правительства. Они считают, что ЦК отвергает «соглашение с партиями, входящими в Совет р. и с. депутатов, для образования социалистического, советского правительства». Политику ЦК меньшинство считает «гибельной, проводимой вопреки воле громадной части пролетариата и солдат, жаждущих скорейшего прекращения кровопролития между отдельными частями демократии…»

Раздача революционных газет

ЦК принял послание к Каменеву, Зиновьеву, Рязанову и Ларину. Обращая их внимание на продолжение ими политики, идущей вразрез с линией ЦК, ЦК предлагает им, под страхом немедленного исключения из партии, либо проводить целиком решения ЦК, либо совершенно отстраниться, впредь до партийного съезда, от всякой публичной партийной работы и покинуть все занимаемые ими ответственные посты.

Вечером под председательством Каменева открылось заседание ВЦИК. В начале заседания утверждаются членами ВЦИК от ВСПС Лозовский и Рязанов, от ЦК с.-д. польской партии Уншлихт и от Всероссийского центрального комитета фабзавкомов Скрыпник и Антипов.

По первому вопросу порядка дня — о печати — выступил Ларин, который предложил: 1) отменить декрет СНК о печати; 2) политические репрессии против печати должны подлежать предварительному разрешению трибунала, избираемого ВЦИК и имеющего право пересмотреть все уже произведенные аресты, закрытия газет и т. д. В трибунал должны быть избраны представители всех партий, представленных во ВЦИКе.

В защиту декрета выступил Аванесов, предложивший от имени фракции большевиков одобрить декрет, ибо

«восстановление так называемой свободы печати, т. е. простое возвращение типографий и бумаги капиталистам — отравителям народного сознания — явилось бы недопустимой капитуляцией перед волей капитала, сдачей одной из важнейших позиций рабочей и крестьянской революции, т. е. мерой безусловно контрреволюционного характера».

Колегаев (левый с.-р.) сравнивает политику большевиков в области печати с политикой Керенского и черносотенцев в отношении большевистской печати. В защиту декрета выступил Троцкий, поставивший, между прочим, левым с.-р. вопрос, от чьего имени они говорят, выступая в защиту свободы печати. Троцкому возражал Карелин (левый с.-р.), заявивший, что всякий,

«чувствующий себя действительным представителем воли народа, не будет бояться более слабой мысли, или же он считает, что его точка зрения слаба… Требование свободной печати исходит от тех, для кого народное движение дороже всего…»

Раздача газеты «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов»

С большой речью выступил Ленин, заявивший:

«Мы вполне допускаем искренность с.-р., но за их спинами стоят, тем не менее, Каледин и Милюков… Мы и раньше заявляли, что закроем буржуазные газеты, если возьмем власть в свои руки. Терпеть существование этих газет значит перестать быть социалистом. Тот, кто говорит: «Откройте буржуазные газеты», — не понимает, что мы полным ходом идем к социализму… Нам надо относиться к буржуазным газетам так, как мы относились к черносотенным в феврале — марте».

Возражая Троцкому, Малкин (левый с.-р.) говорит:

«Ваша тактика имеет успех в тот момент, когда массы в упоении победы потеряли рассудок. Наша же тактика неизбежно победит тогда, когда они опомнятся».

Результат голосования следующий: за резолюцию Ларина 22, против 31; за резолюцию большевиков, которая и была принята, 34, против 24, воздержался 1. Рязанов заявляет, что он как представитель профсоюзов голосовал против резолюции большевиков.

После получасового перерыва Прошьян от фракции левых с.-р. огласил заявление, характеризующее принятую резолюцию о печати как «яркое и определенное выражение системы политического террора и разжигания гражданской войны». Фракция левых с.-р. остается в составе ВЦИК для того, «чтобы защищать интересы рабочих и крестьян, которых она представляет», но, не желая нести ответственности за «гибельную политику террора», отзывает своих представителей из ВРК, штаба и с других ответственных постов.

От имени группы народных комиссаров Ногин заявляет, что они не согласны с политикой СНК, ставшего на путь политического террора ради сохранения чисто большевистского правительства; не желая нести ответственность за эту политику, народные комиссары и управляющие ведомствами: Ногин, Рыков, Милютин, Теодорович, Рязанов, Дербышев, Арбузов, Юренев, Федоров, и Ларин заявляют, что выходят из СНК и оставляют свою советскую работу. Шляпников, принципиально соглашаясь с выраженной в заявлении оценкой политического момента, считает, однако, недопустимым выход из СНК.

Выступивший по поводу заявления Ногина Закс (левый с.-р.) видит в уходе группы наркомов-большевиков признак того, что

«оставшаяся часть взяла курс на социалистическую революцию. Но, взрывая мостик, перекинутый на тот берег, не останемся ли мы совсем одинокими? Ведь никакой действительной поддержки мы до сих пор ниоткуда не получаем. Западная Европа позорно молчит. Социализм нельзя декретировать, и опираться на одну только партию нельзя».

С резкой отповедью Заксу выступил Ленин, который привел ряд примеров, характеризующих революционное настроение рабочих Запада.

«Декретировать революцию мы не можем, но способствовать ей можем и мы. Мы поведем в окопах организованное братание и поможем народам Запада начать победоносную социалистическую революцию».

Указывая на декреты СНК, Ленин говорит:

«Обмен продуктов обрабатывающей промышленности на хлеб, строгий контроль и учет производства — вот начало социализма».

Затем Ленин огласил резолюцию о поручении СНК наметить кандидатуры народных комиссаров внутренних дел и торговли и промышленности и предлагающую Колегаеву занять пост наркомзема.

Малкин заявляет, что фракция левых с.-р. могла бы принять это предложение на условиях образования однородной социалистической власти, аннулирования декрета о печати и прекращения политики террора. С разоблачением этого заявления выступил Троцкий, заявивший, что «с этим багажом мы не можем допустить левых с.-р. в СНК. Или Авксентьев, или мы».

За резолюцию Ленина голосовали 30 чел. Левые с.-р. в голосовании участия не приняли.

Худ. В. С. Сварог. В. И. Ленин

По поводу выхода из СНК группы наркомов Ленин (на заседании ВЦИК) заявил:

«Власть принадлежит нашей партии, опирающейся на доверие широких масс. Пусть несколько наших товарищей стали на платформу, ничего общего с большевизмом не имеющую. Но московские рабочие не пойдут за Рыковым и Ногиным…»

Далее левые с.-р. делают запрос председателю СНК, на каком основании декреты, издаваемые СНК, не предлагаются на предварительное рассмотрение и утверждение ВЦИК и будет ли применен такой порядок в дальнейшем.

В ответе на запрос левых с.-р. Ленин говорит, что СНК не может считаться с формальными рогатками в срочных вопросах. Если декреты страдают некоторыми недочетами, то советы на местах их исправят, ибо «живое творчество масс — основной фактор новой общественности». Ленин напоминает эсерам, что в первые дни переворота б-ки предлагали левым с.-р. войти в новое правительство, но это было ими отвергнуто, они не пожелали разделить ответственности в критические дни.

С возражениями Ленину выступают Карелин и Прошьян (левые с.-р.), указывающие на опасность разобщения ВЦИК и СНК, что было уже на примере Временного правительства.

Затем по вопросу о формах взаимоотношений СНК и ВЦИК и соглашении с социалистическими партиями снова выступают Ленин и Троцкий, причем Ленин полагает, что левые с.-р. не идут на соглашение с б-ками по той причине, что они оторвались от массы и не выражают больше ее настроений. По вопросу о совещании при Викжеле Троцкий заявляет:

«Мы отозвались на предложение Викжеля, но жертвовать программой нового правительства из-за призрака соглашения мы не можем».

Резолюция левых с.-р. о признании ответа Ленина неудовлетворительным отвергается большинством 25 против 20. Принимается большинством 25 против 23 резолюция, предложенная Урицким, о выражении доверия СНК и предоставлении ему права издавать неотложные декреты без предварительной санкции ВЦИК. В резолюции имеется также пункт, выражающий сожаление «по поводу того, что представители левых с.-р. не нашли возможным принять на себя участие в правительстве, а стало быть, и в выработке всех неотложных декретов». Рязанов и Кириченко от голосования воздержались.

Далее Сокольников огласил телеграммы с поддержкой большевиков, полученные от французских циммервальдистов, немецкой с.-д. партии Австрии, немецкий с.-д. партии, лидера независимой с.-д. партии Германии.

Состоялось совместное заседание Петроградского совета и фронтовых представителей. С докладом о текущих событиях выступил Устимов (левый с.-р.):

«Политика нового правительства не большевистская. Оно не вступило на путь партийной диктатуры, а проводит в жизнь требования всего народа».

Фронтовой митинг

Затем выступил Ленин, большую часть речи уделивший крестьянству, которое, по его мнению,

«отказывается верить, что вся власть принадлежит советам, оно еще чего-то ждет от правительства, забывая, что совет — это не частное учреждение, а государственное. Мы заявляем, что совет должен заменить стране чиновничество, что всему народу следует учиться управлять… Трудовому крестьянину надо помочь, среднего не обидеть, богатого — принудить».

Далее Ленин говорит о задачах рабочих, в связи с декретом о контроле над производством, об отношении к инженерам («мы не собираемся лишать их пока их привилегированного положения»). В заключение Ленин заявляет, что в вопросе о соглашении с социалистическими партиями большевики проявят максимум уступчивости, но не откажутся от целей, которые ставила Октябрьская революция.

«Необходим союз беднейшего крестьянства с рабочими, и тогда социализм победит во всем мире».

Границы временно закрыты. Без разрешения ВРК ВЦИК проезд за границу не разрешается.

Органами ВРК конфисковано 300 000 пудов хлеба.

С четырех часов дня собираются члены совещания при Викжеле, но оно не может открыться ввиду отсутствия большевиков и представителей ВЦИК. В 11 часов вечера получено сообщение о выходе из состава ЦК и СНК Зиновьева, Каменева, Рыкова и др.

«Новая жизнь» сообщает, что в кулуарах совещания лидеры меньшевиков указывали, что

«этот раскол среди большевиков еще более ослабит позицию якобинцев Ленина и Троцкого и, наоборот, усилит шансы на соглашение в рядах демократии».

Тут же было созвано секретное совещание ЦК партии с.-р. и ЦК меньшевиков с участием Викжеля, затянувшееся до рассвета. Совещание при Викжеле было признано несостоявшимся. Начались фракционные заседания, причем Викжель заявил, что «миссия его не увенчалась успехом и что теперь создается положение выжидательное». Общее заседание требует немедленного прекращения Гражданской войны, политических и гражданских свобод, образования правительства от н. с. до б-ков, ответственного перед органом, «представляющим все части демократии».

Народный комиссариат по военным делам радиограммой предписал Духонину прекратить всякое продвижение войск с фронта внутрь страны без санкции наркомвоена. В ответ Духонин послал радио «всем, всем…» о том, что он 1 ноября отдал приказ приостановить дальнейшую отправку войск на Петроград.

Служащие и рабочие Николаевской ж. д., помимо своего комитета, отправили четыре воинских поезда в помощь Москве, в том числе один поезд матросов и один блиндированный.

Железная дорога

В ночь на 4 ноября революционным матросским отрядом и частями гарнизона у ст. Куженкино захвачен бронированный поезд с 72 орудиями, 12 пулеметами, массой винтовок и револьверов. Большая часть офицеров сбежала. Эшелон во главе с Раскольниковым движется на Москву на помощь МВРК.

Из 1000 ударников, подошедших к Гатчине (посланы Ставкой с фронта), сдались 700, остальные разбежались; за ними послана погоня.

Из Двинска получено сообщение, что войсками, находящимися на стороне советов, поставлены заставы на путях к Петрограду и установлена связь до Смоленска. 5-я армия задержала три казачьих полка, 16 броневиков и 1 бронированный поезд. «Если Петербургу потребуется помощь, то через 24 часа отряды 5-й армии будут под Петербургом, под Смоленском и в Великих Луках», сообщает штаб 5-й армии.

Двигавшиеся на Москву эшелоны казаков и драгун в результате переговоров с представителями МВРК заявили, что эшелоны не пойдут дальше и вернутся обратно на фронт.

В Петроградский ВРК явились представители от четырех казачьих полков, расположенных в Финляндии, и заявили, что они не собираются бороться с новым правительством, а желают лишь возможно скорее выехать на Дон.

Делегация Балтийского флота в составе 21 чел. выехала на юг для ознакомления с результатами политического переворота на местах.

Корпусный съезд 5-го армейского корпуса 11-й армии в принятой резолюции заявляет: «Всех, кто не поддерживает нового правительства и ВРК, будь то офицер, или солдат, немедленно арестовать».

Петроградская городская дума в интересах «ограждения свободы выборов в Учредительное собрание» предложила союзу печатников печатать предвыборную литературу вне зависимости от партийности. Дума требует запрещения в дни выборов появления при оружии всем, за исключением милиции.

Кронштадтская экстренная общегородская конференция с.-д.—б-ков приняла резолюцию о внутрипартийном положении, в которой «призывает к порядку колеблющихся товарищей, запуганных величием стоящих перед партией задач и пытающихся внести шатания и колебания в ряды рабочей партии». Центральному комитету предлагается в кратчайший срок созвать экстренный съезд партии.

МВРК сместил командующего войсками МВО полковника Рябцева с должности. Солдат Муралов временно назначается комиссаром с правами командующего.

Сожженный полицейский дом Московской части на Загородном Проспекте, угол Гороховой

3−4 ноября генеральные консулы Соединенных Штатов и Швеции в Москве явились в МВРК для выяснения вопроса об ограждении личности и охраны имущества иностранцев. Для переговоров с ними назначен Покровский. Образовано специальное бюро, которое будет ведать делами иностранцев.

Красная гвардия заняла помещение сейма Финляндии, вследствие чего не состоялось заседание сейма для избрания сенаторов.

После 5-часового ареста все бастовавшие почтово-телеграфные служащие Иваново-Вознесенска дали подписку о том, что будут исправно исполнять свою работу.

В селе Куймани, Лебедянского уезда Тамбовской губернии, волостное земство постановило:

«Ассигновать 100 руб. Лебедянскому земству на присылку опытного агитатора на всю волость, который постарался бы ясно опровергнуть агитацию наехавших большевиков-солдат, склоняющих сельский народ при выборах в Учредительное собрание подавать записки за список б-ков, и разъяснил бы вредность большевистской партии».

ВРК и красногвардейцами в Иркутске заняты телеграф, телефон, банки, штаб округа. Служащие всех госучреждений забастовали. ВРК предложил им приступить к работе не позднее 7 ноября, после чего все не приступившие к работе будут уволены без права на пенсию и выселены из казенных квартир.

В Киевском совете голосуют по резолюциям о власти: за власть советов — 433 гол.; за единое социалистическое министерство —119 гол.; за реорганизацию Центральной рады — 424 гол.; за оставление рады в прежнем составе — 271 гол.

После решения Центрального бюро профсоюзов Минска об объявлении себя нейтральными переговорщиками между ВРК и комитетом спасения представители девяти профсоюзов заявили о своем выходе из Центрального бюро и об организации нового бюро, стоящего на стороне советской власти.

«Делегатское собрание» тифлисского гарнизона, объединившее уже 70 частей, продолжает быть в центре общественно-политической жизни Тифлиса. Состоялось экстренное заседание исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов и представителей организационных комитетов войсковых частей гарнизона, подробно обсудившее деятельность делегатского собрания.

По сообщению Гахокия (большевик), работа делегатского собрания выразилась пока в следующем. Делегатское собрание предложило исполнительному комитету вооружить невооруженные части, в противном случае — оно само это сделает; ведется агитация за перевыборы краевого совета армии, как не соответствующего настроениям армии; в связи с назначенными перевыборами Совета солдатских депутатов, делегатское собрание предложило исполнительному комитету свою помощь в этом вопросе.

В результате прений собрание отклонило резолюцию, предложенную большевиками, о совместной работе с делегатским собранием. Большевики заявили, что отклонение этой резолюции ведет к явному вооруженному конфликту и что с сегодняшнего дня они выходят из состава исполнительного комитета и покидают заседание.