Москва, 13 ноября, 2017, 17:26 — ИА Регнум. В Госдуме предложение ввести «налог на смерть» назвали самой циничной инициативой бюрократов-либералов за последнее время.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Воронье на кладбище

«Поскольку граждане беднеют и не покупают квартиры и дома в прежних объемах, минстроевские чиновники решили подзаработать не на живых, а на мертвых. И предлагают заживо грабить людей на собственные похороны! Какая «трогательная забота», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Парламентарий предлагает не расценивать инициативу Минстроя как «циничный бред системных либералов, которые в принципе не умеют ничего, кроме как собирать дань с граждан России».

«Очевидно, мы видим сговор чиновников с владельцами предприятий похоронного бизнеса. Самое безнравственное лоббирование!» — возмущен депутат.

Он отметил, что в случае принятия такого закона миллионы живых россиян буду обязаны платить деньги могильщикам. «Это баснословные барыши, золотая жила!» — дал оценку он.

Журавлёв провел аналог с неудавшейся пенсионной реформой и предположил, что в случае поддержки предложения Минстроя «рядом с дворцами Пенсионного фонда в российских городах встанут поражающие воображение дворцы ритуальных услуг — башни и замки смерти».

"И удовольствие от жизни в такой стране смогут получать лишь минстроевцы и могильщики. А для граждан у них будет только один слоган: «Мы вас похороним», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме давно ожидают внесения нового законопроекта о похоронном деле. По словам главы комитета Госдумы по труду и соцполитке Ярослава Нилова (ЛДПР), эта деликатная сфера требует регулирования, но без введения дополнительной финансовой нагрузки на граждан.