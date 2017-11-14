Омск, 14 ноября, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Принятие в 2015 году постановления №108 привело к многократному росту платежей за аренду земельных участков в столице Омской области. Более того: по словам бизнесменов, платежи возросли задним числом, и намного — есть сообщения о росте арендной платы в 59 и даже в 200 раз. Впрочем, известны и куда менее вопиющие случаи, с ростом на 6%. С какими проблемами столкнулись предприниматели, обвиняющие в произошедшем бывшего мэра Вячеслава Двораковского, и насколько близко решение, пишет редактор ИА REGNUM Дмитрий Кобзев.

Kremlin. ru Александр Бурков

2 ноября 2017 года Верховный суд России отменил это постановление, но омские предприниматели не считают вопрос закрытым. Ведь известно, что судебное решение еще нужно исполнить.

«Мы хотим, чтобы администрация худела вместе с нами, а не жирела за счёт неправомерных отчислений. Между тем за 2016 год в Омске стало на 8316 предприятий малого и среднего бизнеса меньше. Четвёртый год подряд снижаются объёмы розничной торговли — такое было только в войну! Долги по арендным платежам выросли к концу прошлого года до 800 млн, а сейчас по итогам первого полугодия говорят о 1,3 млрд. При этом общий объём арендной платы по городу в год — 1,1 млрд. Вот к чему привело такое «героическое» исполнение постановления на полях Омска», — говорит Валерий Кокорин, депутат областного Заксобрания.

Просьбу о помощи предприниматели решили направить врио губернатора Александру Буркову, однако ответ его не обнадежил. По словам Буркова, необходимо обсуждение вопроса, созыв рабочей группы, поиск сбалансированного решения, которое устроит всех, а такой подход займет время. А с учетом того, что отмена постановления грозит бюджету Омска потерей 1,6 млрд рублей, поиск компромисса усложняется.

Какую тенденцию в законодательстве подсказывает опыт Забайкальского края, читайте в статье: Омск: концлагерь для бизнесменов

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