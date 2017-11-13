Бишкек, 13 ноября, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Правительство намерено израсходовать 13,1 млн сомов (11,1 млн рублей) на церемонию инаугурации нового президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Об этом заявил министр финансов Адылбек Касымалиев, выступая на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

Иван Шилов ИА REGNUM Сооронбай Жээнбеков

Он отметил, что шесть лет назад на церемонию вступления в должность действующего президента республики Алмазбека Атамбаева было потрачено 10 млн сомов (8,47 млн рублей по текущему курсу), в то время как затраты на инаугурацию Курманбека Бакиева в 2009 году — 20 млн сомов (около 16,95 млн рублей по текущему курсу).

В свою очередь руководитель Аппарата главы государства Алмаз Усенов сообщил о том, что на грядущую инаугурацию не приглашали никого из лидеров других государств, но планируют позвать всех работающих в Киргизии послов.

Также глава минфина Адылбек Касымалиев проинформировал депутатов о том, что на проведение третьих Всемирных игр кочевников в 2018 году из республиканского бюджета правительство планирует выделить 307,2 млн сомов (около 260,34 млн рублей).

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что выборы президента Киргизии состоялись 15 октября 2017 года. Победителем был признан кандидат от «Социал-демократической партии Кыргызстана» (СДПК — партия власти), бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков — за него проголосовали 54,22% избирателей. Второе место занял лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов — 33,49% голосов избирателей. На третьем месте председатель партии «Бүтүн Кыргызстан» Адахан Мадумаров — 6,57%.