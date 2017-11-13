Центр Киева погрузился во тьму
Киев, 13 ноября, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Центр Киев полностью обесточен из-за повреждения электрических сетей. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает издание «Украинские вести» со ссылкой на представителя контакт-центра компании «Киевэнерго».
Цуканов М.В
Конец света...
Сообщается, что из-за повреждения электрических сетей электроснабжение временно отсутствует на улицах Владимирской, Десятинной, Крещатик, Малой Житомирской, Костельной, Михайловской, Лютеранской, Трёхсвятительской, Майдане Незалежности и Михайловской площади.
Аварийщики сообщают, что на устранение всех повреждений им понадобится около 12 часов.
О каких именно повреждениях идёт речь и чем они вызваны, не уточняется.