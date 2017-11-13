Ярославль, 13 ноября, 2017, 16:44 — ИА Регнум. На ОАО «Славнефть-ЯНОС» и АО «Ярославльводоканал» проверка обнаружила работников, состоящих на учете в ярославской областной клинической наркологической больнице с диагнозами, «препятствующими выполнению возложенных на них должностных обязанностей». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Pixabay.com Алкоголиков на опасных предприятиях быть не должно

Прокуратурой региона проведена проверка трудового законодательства в части соблюдения требований к лицам, работающим на опасных производственных объектах города Ярославля.

Согласно трудовому законодательству, работники, занятые на работах с вредными или опасными производственными факторами, проходят обязательные медицинские осмотры.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» и АО «Ярославльводоканал» направляли своих сотрудников на осмотры в частные медицинские организации, где работники получали справки о годности к работе на производстве. Но частные медцентры не имеют доступа к базам данных ярославской областной клинической наркологической больницы. И поэтому даже состоящие там на учете могли получить справки.

«Работники не допускаются к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, при наличии таких медицинских противопоказаний, как алкоголизм, токсикомания, наркомания», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областной прокуратуры Яна Смирнова.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой области, на двух опасных производственных предприятий Ярославля — ОАО «Славнефть — ЯНОС» и АО «Ярославльводоканал» — выявлено пять работников, состоящих на учете в ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» с диагнозами, препятствующими выполнению возложенных на них должностных обязанностей.

По результатам проверки прокуратурой области руководству предприятий внесено представление об устранении выявленных нарушений. Между тем на «Славнефть-ЯНОС» рассказали, что алкоголиков на предприятии нет.

«Все работники, занятые на опасных производственных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС», допускаются к работе только после прохождения периодического медицинского осмотра с обязательным участием врача психиатра-нарколога и предоставлением медицинского заключения. Очередной периодический медосмотр проведен в 2017 году. Медицинских заключений, являющихся основанием для отстранения какого-либо работника предприятия от работы, предприятие не имеет. Представление прокуратуры Ярославской области, касающееся проведенной проверки соблюдения законодательства по охране труда в части соблюдения требований к лицам, работающим на опасных производственных объектах, получено в ОАО «Славнефть-ЯНОС» и будет рассмотрено в установленный законом срок с участием представителя прокуратуры», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы ОАО «Славнефть-ЯНОС» Елена Мякина.