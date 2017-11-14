Мурманск, 14 ноября, 2017, 14:00 — ИА Регнум. 75% участников опроса ИА REGNUM указали в качестве положительной стороны развития Арктики экономические выгоды Северного морского пути и разработки месторождений. Если же сравнивать ожидания выгод и беспокойство об угрозах, то окажется, что во всех темах, кроме экологии, количество оптимистов превосходит количество пессимистов.

ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №7: «На Ваш взгляд, чего в перспективе развития Арктики для России больше – позитива или негатива, плюсов или минусов?», %

Из нежелательных последствий, помимо вреда для экологии, респонденты выделяли дороговизну освоения труднодоступных территорий. Это беспокоит 62% ответивших. А вот в вопросах обороны, технологического отставания и дипломатических неувязок с другими государствами пессимисты резко отстают об оптимистов. О необходимости Арктики для обороны, технологического развития и продвижения своей дипломатической позиции на международной арене заявляют соответственно 62%, 36% и 17% опрошенных. Для сравнения, противостоят им всего 21%, 19% и 9% мнений.

Впрочем, 48% отметивших отрицательное влияние технологического освоения на экологию тоже можно отнести в число позитивно мыслящих, ответственных граждан. Подтверждением тому служит мнение респондентов о перспективе развития Арктики для России. Чего в этой перспективе больше — позитива или негатива? Дойдя до этого вопроса, 76% отвечавших отметили больше плюсов, чем минусов. И это несмотря на все те опасения, которые были высказаны по другим аспектам проблемы.