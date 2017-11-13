Вашингтон, 13 ноября, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 12 ноября, сказал, что Россию подвергли слишком «сильным» санкциям, и он предпочел бы, чтобы эта страна «находилась в дружеской позиции».

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Я верю, что нам нужно работать (вместе), и я думаю, что все поняли это… Нам нужно приступить к решению (проблем) Сирии, решить с Северной Кореей, с Украиной, с терроризмом», — заявил Трамп, находясь с визитом во Вьетнаме.

«И вы знаете, люди не понимают, что на Россию были наложены очень, очень сильные санкции, — продолжил он. — Санкции на очень высоком уровне, и это произошло совсем недавно. Настало время вернуться к исцелению мира, который разрушен и сломан».

Трамп также подчеркнул, что это «очень важные вещи».

«И я чувствую, что иметь Россию в качестве друга, в отличие от того, чтобы всегда сражаться с ними, — ценность для мира и актив для нашей страны, а не обязанность», — сказал президент США.

Трамп добавил также, что Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь, хотела «возобновить отношения после разрыва с Россией».

«Президент Обама хотел ужиться с Россией, но химии там не было. Уживаться с другими странами — это хорошо, (это) не так уж плохо, поверьте мне», — призывал Трамп.

Трамп сказал в субботу, 11 ноября, что не собирается спорить с президентом России Владимиром Путиным, когда тот говорит, что не вмешивался в президентскую гонку США.

«Каждый раз, когда он видит меня, он говорит: «Я этого не делал», и я действительно верю, что, когда он говорит мне об этом, он это и имеет в виду», — сказал Трамп.

Позже он также добавил: «Я верю в наши разведывательные агентства».