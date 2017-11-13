Кисловодск, Ставропольский край, 13 ноября, 2017, 16:10 — ИА Регнум. Первая очередь тепличного комплекса «Долина солнца» открылась в Предгорном районе Ставропольского края. Стоимость проекта — 2,5 млрд рублей. Первая очередь тепличного комплекса занимает участок площадью порядка 7,5 га.

Онищенко Дмитрий Теплицы

В теплицах будут круглогодично выращивать рукколу, шпинат, мангольд, томаты и ряд других культур. Объем выращиваемой продукции составит более 500 тонн мини-салатов и свыше 1,5 тыс. тонн томатов в год.

«Уверен, что через три-четыре года мы полностью заместим овощи в России отечественной продукцией», — сказал министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая на открытии тепличного комплекса.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, в свою очередь, отметил, что открытие подобных комплексов важно не только для региона, но и для экономики страны в целом.

«Очень важно, что мы сегодня достойно отвечаем на санкции, противопоставляем себя мировому бизнесу, который занимается овощами закрытого грунта, салатами уже 50−70 лет. Сельское хозяйство — это та отрасль, которая год от года не уменьшает, а лишь увеличивает собственное финансирование», — цитирует слова Владимира Владимирова ТАСС.