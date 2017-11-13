Москва, 13 ноября, 2017, 15:24 — ИА Регнум. На старте очередной ноябрьской недели сырьевой рынок смотрится сдержанно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель Brent стоит в понедельник $63,40 (-0,2%). «Бочка» легкой техасской нефти WTI торгуется по $56,76 (+0,05%).

catmoz Нефть

«Данные от Baker Hughes, которые продемонстрировали рост буровых установок в США за прошлую неделю, остались вне поля зрения участников торгов. Это объяснимо: мало кто сейчас обращает внимание на фундаментальные данные, поскольку на авансцене остается политический пожар Ближнего Востока», — пояснила эксперт.

Дело не только в Саудовской Аравии, где продается консолидация власти — этот драйвер сырьевой рынок уже учел в котировках.

«Саудовская Аравия является одним из основных лоббистов продления соглашения ОПЕК+ по снижению нефтяной добычи и ее заморозке, поэтому сырьевым покупателям любые новости на этот счет кажутся положительными», — отметила Бодрова.

В Ливане тоже идут политические волнения: в выходные премьер-министр страны ушел в отставку и заявил, что Иран и группировка Хезболла влияют на политику государства. В том же регионе неспокойно в Йемене.

«Пока новостей поток с Ближнего Востока остается таким напряженным, особенных продаж в нефти мы не увидим», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть ждет новых инфоповодов