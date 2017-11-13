Калуга, 13 ноября, 2017, 15:21 — ИА Регнум. В Калужской области планируют установить памятник второй жене великого князя Ивана III Софье Палеолог. Монумент появится на территории Владимирского скита монастыря Свято-Тихоновой пустыни Калужской области, сообщает 13 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы по итогам координационного совещания руководителей региональных и территориальных федеральных органов власти.

ИА REGNUM Первый в России памятник великому князю Ивану III во Владимирском скиту Свято-Успенской Тихоновой пустыни

Губернатор области Анатолий Артамонов предложил участникам встречи установить памятник Софье Палеолог рядом с монументом Ивана III, составив закончееную историческую композицию.

«Продолжите работу со скульптором, чтобы он завершил эту скульптурную композицию», — заявил Артамонов членам регионального кабинета министров.

Автором памятника Ивану III во Владимирском скиту является скульптор из Санкт-Петербурга Николай Анциферов, который, скорее всего, также возьмется и за работу над монументом Софье Палеолог.

Напомним, ранее установленный памятник Ивану III изготовлен на деньги, собранные монастырем, и в память о Великом стоянии на Угре, ставшем отправной точкой в зарождении российской государственности. Памятник является частью архитектурного комплекса «Музей-диорама Павла Рыженко «Великое стояние на реке Угре 1480 года».

Памятник Ивану III во Владимирском скиту был открыт 8 июля 2017 года, в День семьи, любви и верности. Крепкая семья сыграла большую роль в государственной деятельности Ивана III, сказал на освящении памятника губернатор области Анатолий Артамонов. Жена великого князя Софья Палеолог, по словам Артамонова, настояла на отказе платить дань орде, поддержав решение мужа оказать сопротивление хану Ахмату.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября 2017 года в Калуге, напротив здания областной администрации был торжественно открыт второй в регионе памятник князю Ивану III. Автором идеи стал режиссёр Андрей Кончаловский, воплотил её в форму московский скульптор Андрей Коробцов.

Напомним, благодаря взвешенной внешней и внутренней политике Ивана III было окончательно свергнуто ордынское иго, восстановлен национальный суверенитет Руси, прекратилась феодальная междоусобица, произошел значительный экономический рост в стране. В годы правления великого князя Ивана III были проведены важнейшие государственные реформы, введена символика Российской державы: герб, держава, скипетр, печать, принят единый Свод законов государства, установлены нормы судопроизводства, уголовного, гражданского права, системы землевладения.