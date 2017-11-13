Москва, 13 ноября, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Российский рубль в начале новой недели (13 ноября) дешевеет в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

По ее мнению, против «россиянина» продолжают играть прежние факторы, среди которых низкий спрос на ОФЗ и покупки инвалюты на внутреннем рынке. Сектор нефти именно сейчас рублю поддержки не оказывает.

«Техническая картина демонстрирует, что доллару США требуется закрепление выше 59,30 по итогам дня, чтобы продолжить восхождение. Если это условие будет выполнено, следующим важным сопротивлением станет 59,85 рубля», — полагает Бодрова.

Далее цель покупателей располагается на 60,50. Достижение этого таргета очень даже возможно, причем в сжатые сроки — был бы повод.

«В то же время, фактор налогового периода в ноябре вряд ли окажет существенное влияние на поведение пары доллар/рубль. Компаниям и предприятиям как раз нужна валюта, поэтому продажи экспортной выручки на внутреннем рынке будут быстро выкупаться», — считает эксперт.

Добавим, 13 ноября доллар США торгуется по 59,47 руб. (+0,4%). Евро торгуется по 69,28 руб. (+0,3%).

Официальные курсы ЦБ РФ на 14 ноября составляют 59,18 руб. за американскую валюту и 68,91 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 10 и 6 копеек соответственно.

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