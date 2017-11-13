Калуга, 13 ноября, 2017, 15:22 — ИА Регнум. В 2018 году прожиточный минимум для калужских пенсионеров увеличится на 4,4% и составит 8 тыс. 547 рублей. Об этом 13 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении Пенсионного фонда России по Калужской области.

voffka1966 Пенсионный возраст

Как пояснили в ПФР, общая сумма материального обеспечения складывается из пенсии, дополнительного материального обеспечения, ежемесячной денежной выплаты (включая набор социальных услуг) и мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно). Эта сумма зафиксирована законодательством. Соответственно, гражданам, у которых пенсия вместе другими выплатами не достигает прожиточного минимума, полагается социальная доплата.

Напомним, что средний размер федеральной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера в Калужском регионе по состоянию на ноябрь 2017 года составляет 1923,90 рублей, её получает 29 174 человека. Общий размер среднемесячной пенсии в Калужской области составляет 12 тыс. 930 рублей 79 копеек.