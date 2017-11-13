Чебоксары, 13 ноября, 2017, 14:54 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор бывшему сотруднику военного комиссариата по городу Чебоксары, которого обвиняли в мошенничестве (ч.2 ст.159 УК РФ). Он вымогал денежные средства с призывников и их родителей, обещая содействие в поступлении в военные образовательные учреждения и освобождение от службы в армии, сообщили ИА REGNUM в пресс-служб УФСБ по Чувашии.

Пресс-служба УФСБ по Чувашии Кадры оперативной съёмки

Уголовное дело возбуждено и расследовано 384-м военным следственным отделом Следственного комитета России (г.Казань) на основании материалов УФСБ России по Центральному военному округу.

«Судом установлено, что с ноября 2015 года по март 2017 года злоумышленник вымогал денежные средства в размере от 8 до 20 тыс. рублей с граждан призывного возраста и их родителей за якобы оказываемые услуги по содействию в поступлении в военные образовательные учреждения, а также предоставление освобождений от призыва в Вооружённые силы РФ. Доказаны факты получения денежных средств с восьми жителей Чувашии в общей сумме около 200 тыс. рублей», — говорят в УФСБ по Чувашии.

Противоправная деятельность подсудимого пресечена с поличным сотрудниками военной контрразведки. 8 ноября 2017 года Ленинским районным судом Чебоксар бывший сотрудник военного комиссариата признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину»).

В ведомстве отмечают, что ранее тот же суд дважды выносил обвинительный приговор по тем же составам преступлений после рассмотрения уголовных дел. Так, в апреле текущего года был назначен судебный штраф в размере 300 тыс. рублей, приговор суда вступил в законную силу. В августе 2017 года злоумышленник признан виновным в совершении трёх преступлений и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 130 тыс. рублей, приговор суда вступил в законную силу.

По данным правоохранителей, злоумышленник признал вину. По его ходатайству все уголовные дела были рассмотрены в особом порядке. По последнему приговору судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Приговор суда не ступил в законную силу.