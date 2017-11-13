Бухарест, 13 ноября, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин оказался в центре скандала. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Кузьмин 9 ноября принимал участие в экономическом форуме в румынское Сучаве, и там, по сообщениям румынских СМИ, предложил Румынии провести референдум о присоединении Бессарабии к Румынии по примеру того, как в Крыму был проведен референдум о присоединении к России.

Бессарабия в составе Российской империи. 1914

Кузьмин заявил, что референдум в Крыму прошел свободно и законно и подавляющее большинство населения там высказалось за присоединение к России.

Далее румынское издание Karadeniz. ro, в частности, привело такую цитату из выступления Кузьмина: «В Румынии я не раз слышал о том, на каких правовых основания следует осуществить объединение Бессарабии с Румынией: на основе исторического права или с помощью референдума. Принимая во внимание, что у вас есть эти детали, я бы вам предложил задуматься о референдуме, с учетом, что подобная ситуация случались в Крыму».

Кузьмин вместе с тем отметил, что присоединение Крыма к России до сих пор не признано на широком международном уровне, в то время как Косово, где референдум не проводился, признано большинством европейских стран, за исключением, кстати, Румынии.

Говоря о ситуации в Каталонии, Кузьмин сказал, что там в референдуме участвовало менее половины населения, в то время как в Крыму явка была более 90%.

Отвечая на вопрос о том, как в этой связи видится ситуация с Буковиной, которая входит в состав Украины и которую в Бухаресте тоже считают «румынской землей», посол РФ сказал: «Принимая во внимание эти элементы, можете проанализировать и ситуацию в Буковине».

Высказывания российского посла вызвали большой резонанс в Румынии и Молдавии. Больше всех возмущались «молдовенисты» — сторонники независимой от Румынии молдавской государственности и идентичности.

Поддерживающее молдавских социалистов и президента Молдавии Игоря Додона издание «Блокнот-Молдова» даже обратилось в этой связи за комментарием в посольство РФ в Бухаресте.

Там им заявили, будто выступления посла Валерия Кузьмина было «неправильно интерпретировано» румынскими СМИ, а «неверная трактовка могла быть результатом не очень точного перевода на румынский язык, а также выборочного цитирования отдельных фраз путём их изъятия из более широкого контекста».

«На конференции посол уделил особое внимание анализу незаконных санкций ЕС и ряда других стран против России. В этом контексте Валерий Кузьмин подчеркнул, что санкции «не только являются незаконными с точки зрения Устава ООН и противоречащими правилам ВТО, но и игнорируют демократическое волеизъявление жителей Крыма, а также факт исторической принадлежности полуострова к России», — заявили в дипмиссии.

В связи с этим глава российской дипмиссии «выразил предположение, что эти обстоятельства и аргументы могут быть достаточно адекватно восприняты в Румынии, поскольку он неоднократно сталкивался в румынских СМИ и блогосфере с дискуссиями по поводу того, на каком основании следует осуществить объединение Бессарабии с Румынией: на основе результатов референдума или на базе некоего исторического права на эту территорию».

«В ответ на настойчивые вопросы о перспективах объединения Румынии с Молдовой дипломат подчеркнул, что «в свое время и Россия, и Румыния признали независимость и территориальную целостность Республики Молдова, что было особо закреплено в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова от 19 ноября 2001 года», — отметили в посольстве.

«В любом случае собственную судьбу имеет право определять лишь сам народ Республики Молдова в той форме, в которой он сочтет нужным», — заявил, по версии посольства, Валерий Кузьмин.

Справка ИА REGNUM :

Бессарабия, большая часть которой составляет территорию современной Республики Молдова в ее фактических границах (т.е. без Приднестровья), а южная часть входит в Одесскую область современной Украины, в X—XI вв. входила в состав Древнерусского государства, в XII—XIII вв. — Галицко-Волынского княжества, составила часть образованного в середине XIV века Молдавского княжества. Пребывавшая со второй половины XVI века под османским игом, Бессарабия была освобождена в 1812 году российскими войсками и по Бухарестскому мирному договору, заключенному между Россией и Турцией в 1812 году, вошла в состав Российской империи. А объединившиеся в 1859 году вассалы Османской империи княжества Молдавия и Валахия составили будущее королевство Румыния, провозглашенное в 1881 году.

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» — «второе румынское государство», молдаване — «румыны», молдавский язык — «румынский». В то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.