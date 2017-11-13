Москва, 13 ноября, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предположение бывшего главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Бреннана о том, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы может быть «запуган» российским лидером Владимиром Путиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это неверное предположение», — сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, ранее бывший глава ЦРУ Джон Бреннан в эфире телеканала CNN заявил, что президент США Дональд Трамп оказался под «влиянием» российского лидера Владимира Путина.

По его мнению, в «отношениях с русскими» Трампом движет либо наивность, либо невежество, либо страх.

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