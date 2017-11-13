Москва, 13 ноября, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Шансы компании Siemens выиграть суд по делу о поставке турбин в Крым минимальны, потому что Технопромэкспорт выполнил предусмотренные законом требования, сказал 13 ноября журналистам глава «Ростеха» Сергей Чемезов в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow.

Wikimapia.org Ростех

«У Siemens мало шансов, потому что Технопромэкспорт выполнил все требования, которые положены по закону — они отказались от покупки, и турбины были проданы на рынке с соблюдением необходимых процедур», — сообщил Чемезов.

Он подчеркнул, что предложений о заключении мирового соглашения от Siemens не поступало и сейчас разрешение спора между сторонами возможно только в судебном порядке, так как производитель направил в суд два иска о возврате поставленных в Крым турбин.

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По словам Чемезова, «Технопромэкспорт» не может этого сделать.

«Во-первых, потому что «Технопромэкспорт» им предлагал выкупить назад турбины. Siemens отказались покупать их за предложенные деньги», — пояснил глава Ростеха.

Сумма, требуемая в качестве возврата, включала все расходы по доставке, хранению, страхованию и другие. Однако в Siemens отказались возместить затраты, а иные условия не были интересны «Технопромэкспорту».

"Во-вторых, «Технопромэкспорт» вынужден был подать на банкротство из-за включения в санкционные списки, и поэтому принял решение продать турбины на рынке, что и было сделано», — заключил Чемезов.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Siemens обратилась в суд в связи с поставками газотурбинного оборудования в Крым в июле 2017 года.

Скандал разгорелся после сообщений в СМИ о прибытии на полуостров газовых турбин SGT5−2000E для установки на тепловых электростанциях в Севастополе и Симферополе.

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Учитывая, что оборудование Siemens подпадало под действие санкций, компания запретила устанавливать его Крыму, соответствующие пункты были включены в договор с ОАО «ВО «Технопромэкспорт». Однако, как ранее сообщало ИА REGNUM, турбины были перепроданы и поставлены в Крым со вторичного рынка, о чем и сообщает Чемезов.

В результате представители немецкой компании обратились в суд и потребовали наложить арест на турбины. Одновременно обе компании «Технопромэкспорт», участвовавшие в продаже турбин на вторичным рынке, обратились в суд с встречными исками, в которых требуют признать спорные пункты договора недействительными.