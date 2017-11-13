Ярославль, 13 ноября, 2017, 13:06 — ИА Регнум. В ярославском театре юного зрителя, где полиция отмечала день сотрудника органов внутренних дел, исполнили гимн Российской империи «Боже, царя храни». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Праздничный концерт

10 ноября сотрудники ярославской полиции в присутствии губернатора Ярославской области отмечали свой профессиональный праздник. Дмитрий Миронов вручил сотрудникам правоохранительных органов государственные и региональные награды.

Также ведомственные награды сотрудникам в этот день вручил начальник управления МВД России по Ярославской области Николай Трифонов. Были присуждены и очередные звания. Ряд полицейских отмечены благодарственными письмами Ярославской областной думы. Торжественное мероприятие завершил праздничный концерт. На этом концерте, наряду с гимном России, современными и советскими хитами, прозвучал гимн Российской империи «Боже, царя храни», который исполнил ансамбль УМВД по Ярославской области «Золотые погоны».

«Мы готовимся в следующем году отмечать 300-летие полиции и поэтому считаем, что старые, дореволюционные песни тоже имеют право на исполнение», — сказали корреспонденту ИА REGNUM сотрудники полиции.

Присутствующие отметили, что во время исполнения гимна империи сотрудники полиции с мест не вставали и слушали его как обычную песню.