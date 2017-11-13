Калуга, 13 ноября, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Прививать интерес к информационным технологиям по программам инженерной направленности необходимо уже в детском саду и школе. Об этом заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на заседании регионального координационного совета по науке, инновационным технологиям и образованию, сообщает 13 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Брусницына Галина ИА Красная весна Рисунок на школьной доске

Также необходимо менять направления дополнительного образовании детей и подростков, уверен он. Критике подверглись кружки прикладного творчества.

«Смотришь, и там макраме и там макраме. Это уже не смешно. Это грустно. Или какие-то аппликации налепили. Это не современно. Пожалуйста, но максимум в первом классе. Заканчивать нужно с этим», — считает Анатолий Артамонов.

По мнению представителей совета, инновационное творчество необходимо культивировать и в студенческой среде. Для этого в Калуге планируют создать IT-лицей с углублённым изучением информационных технологий.

Глава региона поручил министерству образования и науки области активизировать работу по привлечению учащихся к занятиям научно-техническим творчеством. Он предложил шире привлекать к работе детских центров вузы, общественные и коммерческие организации с целью популяризации и повышения эффективности их деятельности

«Важно в каждом учебном заведении создать условия, чтобы молодёжь могла развивать свои технические навыки», — подчеркнул Артамонов.

На заседании совета было принято решение о создание в 2017/18 учебном году центров школьного технического творчества и дополнительного образования на базе средних школ в городах Балабанове, Малоярославце и Жукове. Подобный центр школьного технического творчества уже создается в Сосенском на базе местного политехнического техникума, а также в посёлке Ермолино.

Напомним, в 2013 году в калужском Обнинске был создан Центр молодежного инновационного творчества «Модель Спектр», ориентированный на научно-техническое просвещение. Основными направлениями работы центра являются моделирование и робототехника. В планах развития — привлечение новых учащихся, поддержка предпринимательских проектов, в том числе занимающихся выпуском малых серий уникальной продукции.