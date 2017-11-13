Ярославль, 13 ноября, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Большинство ярославцев не заметили улучшений в работе общественного транспорта после повышения стоимости проезда и введения новых требований к городским маршрутным такси. Об этом говорят результаты опроса ярославской аудитории ИА REGNUM в Telegram.

Скриншот телеграм-канала «Регнум-Ярославль»

Мы задали нашим подписчикам вопрос «Как вы оцениваете работу общественного транспорта в Ярославле»?

59% принявших участие в голосовании считают, что «ситуация с общественным транспортом ухудшается, его будущее туманно». 26% выбрали ответ «Рост стоимости проезда не соответствует изменениям в работе общественного транспорта».

Таким образом суммарно 85% выразили недовольство работой транспорта, несмотря на все усилия городской власти. Лишь 1% уверен, что общественный транспорт стал работать лучше, 4% полагают, что инициативы мэрии правильные, но их результат проявится позже.

8% принявших участие в опросе не заметили каких-либо изменений в работе общественного транспорта Ярославля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по инициативе мэра Ярославля Владимира Слепцова в 2017 году были частично отменены дотации муниципальному общественному транспорту, а частным перевозчиками представлены новые требования. В результате этого стоимость проезда в маршрутных такси за год увеличилась почти на треть и стала предметом проверки регионального УФАС.