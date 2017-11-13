Москва, 13 ноября, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Рынок нефти завершил пятую подряд неделю ростом своих котировок: стоимость нефти марки Brent выросла в цене до 63,67$ за баррель, прирост составил 2,57%, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

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«Несмотря на статистику от Baker Huges, согласно которой общее число буровых выросло до 907 единиц против 898 неделей ранее, котировки 10 ноября скорректировались незначительно, возможно по причине укороченной американской сессии из-за Дня ветеранов», — пояснила эксперт.

На дневном графике за последние 5−6 дней сформировалась консолидация с границами $63,20 снизу и $64,20−64,30 за баррель сверху соответственно.

«Выход за одну из них станет сигналом либо к дальнейшему росту цен, либо к началу коррекционных настроений, ведь если стоимость нефти снизится под уровень $62,80−63, через который проходит тренд на повышение от 24 октября, то возможен старт более масштабных продаж», — полагает Игнатенко.

Одним из поводов к выходу из границ сформированной консолидации может стать ежемесячный доклад ОПЕК о ситуации на нефтяном рынке (13 ноября), либо публикация ежемесячного обзора нефтяного рынка и долгосрочный прогноз World Energy Outlook 2017 от МЭА (международного энергетического агентства), которая состоится 14 ноября.

«При срабатывании позитивного сценария, нефть марки Brent может подняться в район $67,70−68 за баррель, а при развитии нисходящей коррекции вернуться в район $59,50−60 за баррель, к уровню поддержки своего четырехмесячного растущего тренда», — считает эксперт.

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